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Премьер Пашинян посетит Россию впервые после выборов в Армении

Пашинян встретится с Мишустиным в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в его стране. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

В России Пашинян примет участие в пленарном заседании «Индустрия 360. Производство без границ». Оно пройдет в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026».

Отдельно в программе визита стоит встреча главы правительства Армении с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Также запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении ведомства.

Немногим ранее сообщалось, что Мишустин и Пашинян договорились подробнее обсудить вопросы двусторонней повестки. До этого, 1 июля, главы правительств провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны.

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