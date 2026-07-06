Премьер Пашинян посетит Россию впервые после выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в его стране. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
В России Пашинян примет участие в пленарном заседании «Индустрия 360. Производство без границ». Оно пройдет в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026».
Отдельно в программе визита стоит встреча главы правительства Армении с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Также запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении ведомства.
Немногим ранее сообщалось, что Мишустин и Пашинян договорились подробнее обсудить вопросы двусторонней повестки. До этого, 1 июля, главы правительств провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны.