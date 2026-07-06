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Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине

Российская армия поразила энергообъекты и военную промышленность в Киеве и области, а также аэродромы в ряде регионов Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам.

Источник: РБК

Вооруженные силы России «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру» на российской территории нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, а также военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», — говорится в сообщении.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, в городе и области действовала воздушная тревога, мэр Виталий Кличко информировал о работе ПВО.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город обесточило из-за ударов Украины по энергетической инфраструктуре за пределами населенного пункта. Были отражены атаки беспилотников, летевших на Москву, в Санкт-Петербурге и Ленобласти была объявлена угроза БПЛА.

4 июля Минобороны сообщило о попытке Украины ударить по российской территории с применением крылатых ракет «Фламинго», РСЗО HIMARS и БПЛА большой дальности. Силы ПВО сбили десять ракет «Фламинго» и девять реактивных снарядов HIMARS в Белгородской области, а также 494 дрона. Военное ведомство пообещало не оставить атаку без ответа.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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