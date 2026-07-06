Войска беспилотных систем набирают контрактников в Альметьевске

Как сообщили в военном комиссариате, перед отправкой военнослужащие проходят обучение продолжительностью от полутора до трех месяцев в специализированных учебных частях.
По словам инструктора пункта отбора на военную службу по контракту Казани Антона Денкса, специальный контракт предусматривает службу исключительно в войсках беспилотных систем без перевода в другие подразделения. После окончания срока действия контракта военнослужащий может уволиться в запас либо заключить новый контракт.
Отмечается, что операторы БПЛА, как правило, выполняют задачи на второй и третьей линиях обороны, вдали от линии боевого соприкосновения. Контракт может стать альтернативой срочной службе. Для призывников срок службы по контракту составит два года.
Кандидатам необходимо пройти медицинскую комиссию. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 64 лет с категориями годности А и Б. При этом, по словам представителей пункта отбора, решение принимается индивидуально с учетом всех обстоятельств, включая наличие судимости и законность пребывания на территории России.
Для оформления контракта кандидату необходимо обратиться в муниципальный военный комиссариат Альметьевска и Альметьевского района, пройти собеседование и военно-врачебную комиссию. После оформления документов военнослужащий направляется к месту службы.
Единовременная выплата для контрактников составляет до 2,9 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие — от 200 тыс. рублей.
Военный комиссариат Альметьевска расположен по адресу: улица Ризы Фахретдина, 11а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.