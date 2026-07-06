ЕАБР: рост реальных зарплат ускорился в Беларуси

Аналитики банка отметили, что в мае этого года реальные зарплаты белорусов увеличились на 7,5% после роста на 6,7% в апреле.
«В бюджетном секторе рост оплаты труда в реальном выражении остается выше среднего по экономике: по нашей оценке, он ускорился до 9,9% после 9,7% месяцем ранее», — говорится в сообщении.
В ЕАБР обратили внимание, что оплата труда формирует порядка двух третей доходов населения страны.
«Ее повышение продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения, которые в январе-апреле 2026-го увеличились на 8%. Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста. На этом фоне прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 году», — подчеркнули специалисты финучреждения.
По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси по итогам мая составила 3003,5 рубля.
По статистике, айтишники остаются самыми высокооплачиваемыми специалистами. В секторе «Информация и связь» средняя сумма дошла до 6076,9 рубля.