ЕАБР: рост реальных зарплат ускорился в Беларуси

«Ее повышение продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения, которые в январе-апреле 2026-го увеличились на 8%. Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста. На этом фоне прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 году», — подчеркнули специалисты финучреждения.