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Пашинян отправился с визитом в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства в Telegram-канале.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства в Telegram-канале.

В Екатеринбурге господин Пашинян примет участие в пленарном заседании «Индустрия 360: Производство без границ» в рамках XVI международной промышленной выставки «Иннопром». Также премьер Армении встретится с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Для Николa Пашиняна визит в Россию станет первой рабочей зарубежной поездкой после переизбрания. До этого он посещал Иран, где присутствовал на церемонии прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи.

Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером мероприятия впервые выступает Индонезия.

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