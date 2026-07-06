47 БПЛА ВСУ сбили в Ленинградской области

В Ленинградской области при отражении атаки сбили 47 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max.
По данным главы региона, фрагменты БПЛА упали в районе Лужского полигона. Обломки также зафиксировали около порта Усть-Луга. На местах работают экстренные службы.
«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.
Других данных о последствиях атаки пока не приводится. По словам губернатора, информация еще уточняется.
В конце марта сообщалось, что над Ленинградской областью уничтожили 33 беспилотника. Тогда атака продолжалась около пяти часов. В порту Усть-Луга после падения обломков началось возгорание. По предварительным данным, пострадавших не было.