Электричество подключили в большинстве домов Севастополя

В большинство жилых домов Севастополя вернули электричество, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя», — написал Развожаев.
Остальные потребители будут подключаться поэтапно по мере снятия ограничений системным оператором.
Глава города попросил жителей не включать мощные электроприборы одновременно, чтобы избежать перегрузок. «Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась», — пояснил он.
При этом сегодня возможны временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза сетей за пределами региона. График отключений будет опубликован в канале «Севастопольэнерго». По словам Развожаева, отключения будут точечными и по необходимости.
В ночь на 6 июля Севастополь остался обесточен из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на объектах был введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
В предыдущий раз Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. Из-за отсутствия электроэнергии на линии не вышли троллейбусы, а детские сады перевели на особый режим работы. 25 июня в городе объявили режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев объявил о снятии ограничений лишь 29 июня.
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