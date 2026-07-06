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Аэропорт Пулково закрыли для полетов

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация в «Максе».

Источник: РБК

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация в «Максе».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

С 5:00 мск авиагавань обслуживала рейсы по согласованию.

Ограничения вводят в российских аэропортах на фоне угрозы БПЛА. Беспилотную опасность объявили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы региона Александра Дрозденко, над Ленобластью сбили 36 беспилотников.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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