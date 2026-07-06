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В Калужской области предприятие загорелось после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА возгорание возникло на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области.

Источник: РБК

В результате атаки БПЛА возгорание возникло на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС», — написал он.

По его данным, ночью ПВО сбила 16 дронов над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского округов, а также на окраине Обнинска.

В Калужской области с вечера 5 июля действует режим беспилотной опасности, сообщает РСЧС региона. На фоне угрозы БПЛА аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил полеты, сообщает Росавиация.

В Ростовской области ночью сбили 15 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

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