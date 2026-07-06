Над Ленинградской областью сбили 36 беспилотников

В небе над Ленинградской областью перехватили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», — написал он.
Около 4:50 мск в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. Позже, в 6:17 мск, угрозу беспилотников также объявили в Санкт-Петербурге.
На фоне угрозы БПЛА петербургский аэропорт Пулково закрыли для полетов.
4 июля Дрозденко сообщил, что над Ленобластью сбили 72 беспилотника. В ряде населенных пунктов повреждения получили жилые здания. Одна женщина получила ранения, когда в частном доме в сельском поселении Бегуницкое в Волосовском районе выбило окна.
Санкт-Петербург также тогда подвергся налету дронов. Удар пришелся по нефтяному терминалу, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Беглов.
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