Аэропорт Пулково перевели на обслуживание рейсов по согласованию

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пишет ведомство.
Временные ограничения на использование воздушного пространства также ввели в ряде районов Ленинградской области. В связи с этим Росавиация предупреждает о возможных корректировках в расписании рейсов калининградского аэропорта Храброво.
Режим обслуживания рейсов по согласованию также действует в московских аэропортах Внуково и Домодедово.
Ограничения в российских авиагаванях вводят на фоне угрозы БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.
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