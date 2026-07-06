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В Домодедово ввели режим обслуживания полетов по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.

Источник: РБК

Столичный аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.

В районе авиагавани ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аналогичный режим ввели в московском аэропорту Внуково. Кроме того, полеты приостановили авиагавани Иваново (Южный), Ярославля (Туношна), Череповца, Калуги и Геленджика.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. В Московской области около полуночи объявили беспилотную опасность, сообщает РСЧС региона.

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