Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения

АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения, передает Акорда.
«В своем поздравлении глава государства отметил историческую миссию первого президента по строительству основ современной казахской государственности, созданию Республики Казахстан, укреплению экономического потенциала и позиций нашей страны на международной арене», — отметили в Акорде.
Кроме того, в поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану.
«Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира», — говорится в поздравлении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал первому президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.