Telegraph узнала о краже хакерами данных британских чиновников

10 июня Sky News сообщил, что с января 2024 года по март текущего года из Минобороны Великобритании пропало 545 ноутбуков и планшетов, а также 744 телефона. По информации, предоставленной министерством после запроса телеканала, ни одно из этих устройств так и не было найдено.