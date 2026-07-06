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Telegraph узнала о краже хакерами данных британских чиновников

Взломщики похитили учетные данные и информацию множества госслужащих Великобритании, от сотрудников МИДа и правительства до муниципальных чиновников и системы здравоохранения. Теперь их продают в даркнете с расценками до £44 тыс.

Источник: РБК

Хакеры похитили данные множества сотрудников министерства иностранных дел Великобритании, а также правительственных и региональных чиновников, сообщает газета The Telegraph, ознакомившаяся с данными о последствиях взлома.

По данным издания, кибератака, получившая название FortiBleed, затронула большое число электронных писем и совпадающих паролей, из-за чего системы британского правительства, содержащие чувствительную информацию, стали доступны для хакеров и потенциальных покупателей полученных ими данных.

Также в числе прочего были скомпрометированы учетные данные ИТ-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии, а также сотрудников муниципальных органов власти в Дербишире и боро Уолтем-Форест в восточном Лондоне.

The Telegraph уточняет, что было поражено более 80 тыс. файерволов, предоставленных британским ведомствам компанией-подрядчиком Fortinet.

Взломщики начали продавать похищенные учетные данные на форумах в даркнете, их стоимость доходит до £44 тыс. (более $58 тыс.). Среди продаваемых учетных данных — данные для входа в системы ряда учреждений, предоставляющих критически важные услуги и являющихся частью критической инфраструктуры, включая Национальную службу здравоохранения (NHS), поставщиков энергии и ключевых поставщиков лекарств по всей стране.

«Организации здравоохранения, аптеки, лаборатории и их поставщики в значительной степени зависят от таких продуктов, как те, что были скомпрометированы FortiBleed. Это именно тот тип взлома, который является первым шагом к запуску катастрофических атак программ-вымогателей, которые могут угрожать безопасности пациентов по всей стране», — заявил изданию бывший врач NHS, ныне эксперт по кибербезопасности Саиф Абед.

Как пояснил The Telegraph еще один специалист по кибербезопасности Владимир Дьяченко, кибератака продолжается, а хакеры используют еще актуальные учетные данные из предыдущих утечек, чтобы превратить взломанные устройства в хабы для дальнейшего сбора информации.

10 июня Sky News сообщил, что с января 2024 года по март текущего года из Минобороны Великобритании пропало 545 ноутбуков и планшетов, а также 744 телефона. По информации, предоставленной министерством после запроса телеканала, ни одно из этих устройств так и не было найдено.

27 мая глава британской киберразведки GCHQ Энн Кист-Батлер заявила в рамках первой ежегодной лекции под эгидой спецслужбы, что для Великобритании наступил критический момент на фоне появления новых вызовов со стороны других держав и сужения окна возможностей для сохранения лидерства в технологической гонке вместе с союзниками.

Тремя днями ранее Daily Mail писала об уверенности лидера британской партии Reform UK и однного из главных инициаторов Brexit Найджела Фараджа в том, что «враждебные субъекты» из-за рубежа взломали его телефон, чтобы заполучить подробную информацию о пожертвовании в его адрес в размере £5 млн от криптомиллиардера Кристофера Харборна. Позднее бывший глава Центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Киран Мартин указал на безосновательность утверждений Фараджа.

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