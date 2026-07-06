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WSJ раскрыла, как «комичная ситуация» с нефтью ослабила дипломатию Ирана

Движение танкеров через Ормузский пролив стремительно восстанавливается, мировые рынки насыщаются нефтью после недавней нехватки топлива, что угрожает возможностям Ирана влиять на мировую экономику.

Источник: РБК

Нефтяной рынок стремительно восстанавливается до уровней, предшествующих войне США и Ирана, что ставит под угрозу степень влияния на него со стороны Тегерана, пишет The Wall Street Journal, изучив оценки аналитиков.

Ряд исследователей рынка прогнозируют в ближайшие месяцы дальнейшее падение цен на нефть, которые уже достигли примерно $70 за баррель. В Macquarie и Citigroup ожидают, что нефть подешевеет до $60 за баррель.

Вместе с тем, движение танкеров через Ормузский пролив быстро восстанавливается, а производители нефти в Персидском заливе возобновляют работу простаивающих скважин. Гораздо больше времени потребуется на одно, отмечает WSJ, — пополнение мировых запасов нефти. Издание указывает, что чем быстрее страны пополнят свои запасы нефти, тем меньше у Ирана останется возможностей угрожать мировой экономике, закрывая Ормузский пролив.

Пополнение мировых запасов, по всей видимости, займет месяцы, если не годы, полагают опрошенные WSJ аналитики. Восстановить запасы помогут два фактора: падение цен и неожиданный переизбыток нефти.

«Резкий рост предложения нефти вот-вот столкнется с рынком, который, по крайней мере на данный момент, в ней просто не нуждается», — заявила руководитель глобальной группы по стратегии в сфере сырьевых товаров в JPMorgan Наташа Канева.

Такой поворот событий, при котором рынок сперва едва не столкнулся с опасным спадом предложения, а затем почти достиг избытка, является «почти комичным событием», рассказал основатель исследовательской нефтяной компании Commodity Context Рори Джонстон.

Материал дополняется.

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