WSJ раскрыла, как «комичная ситуация» с нефтью ослабила дипломатию Ирана

Вместе с тем, движение танкеров через Ормузский пролив быстро восстанавливается, а производители нефти в Персидском заливе возобновляют работу простаивающих скважин. Гораздо больше времени потребуется на одно, отмечает WSJ, — пополнение мировых запасов нефти. Издание указывает, что чем быстрее страны пополнят свои запасы нефти, тем меньше у Ирана останется возможностей угрожать мировой экономике, закрывая Ормузский пролив.