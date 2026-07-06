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Около 10 тыс. человек эвакуировали на юге Франции из-за лесного пожара

Из-за пожара в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, вызванного аномальной жарой, власти объявили эвакуацию жителей муниципалитета Ий-сюр-Тет, передает BFMTV.

Источник: РБК

Из-за пожара в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, вызванного аномальной жарой, власти объявили эвакуацию жителей муниципалитета Ий-сюр-Тет, передает BFMTV.

Ранее префект департамента Пьер Рено объявил об эвакуации горного массива Аспре, где проживает около 5 тыс. человек, передает телеканал. Таким образом, в общей сложности эвакуация затронет порядка 10 тыс. жителей департамента.

Пресс-служба администрации департамента в X сообщила, что эвакуация затронет 26 коммун, жители которых получили экстренные уведомления.

Пожар в горном массиве Восточных Пиреней вспыхнул 4 июля. К вечеру следующего дня площадь возгорания выросла до 2 тыс. гектаров, сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Возникновению пожара поспособствовали погодные условия: сильный ветер, высокая температура и сухая из-за жары растительность.

Возгорания также зафиксировали в департаменте Эро, также расположенном на юге Франции. При тушении возгорания у города Карленка-Э-Лева небольшие ожоги получил пожарный, сообщила в X пожарно-спасательная служба департамента.

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