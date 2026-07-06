ЕАЭС: что изменится для перевозчиков после запуска СПОТ

Во время встречи представители российских ведомств ответили на вопросы бизнеса и подробно объяснили, как применять новые требования на практике.
Новая система призвана снизить риски для бизнеса.
Открывая вебинар, директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов подчеркнул, что внедрение новых механизмов требует постоянного взаимодействия государства и предпринимателей.
«Внедрение новых правил всегда связано с большим количеством запросов и опасений хозяйствующих субъектов. Только прямой и открытый диалог между государственными органами и бизнес-сообществом способен обеспечить плавное внедрение новых регуляторных механизмов и минимизировать издержки предпринимателей», — отметил Рустан Дженалинов.
Представители российских ведомств ответили на вопросы перевозчиков.
Вебинар прошел в формате «вопрос — ответ».
Перед участниками выступили представители:
Министерства финансов Российской Федерации; Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы.
Эксперты рассказали о правоприменительной практике новой системы и дали рекомендации, которые помогут перевозчикам снизить риски нарушения требований СПОТ.
Что разъяснили участникам.
Особое внимание специалисты уделили наиболее востребованным вопросам бизнеса.
В частности, перевозчикам объяснили:
порядок финансового обеспечения при уплате НДС; распределение ответственности между участниками перевозочного процесса; особенности прохождения контрольно-пропускных пунктов; порядок действий при возникновении форс-мажорных ситуаций во время международных автомобильных перевозок.
Участниками вебинара стали представители более 200 компаний, работающих в сфере международной логистики.
Мероприятие было организовано совместно с международной грузовой платформой АТИ. СУ.
Для чего создана система СПОТ.
СПОТ разработана в рамках мер по повышению прозрачности импортных поставок.
Основные задачи системы:
контроль ввоза товаров из стран ЕАЭС в Россию; противодействие «серым» схемам импорта; предотвращение неуплаты ввозного НДС; контроль уплаты акцизов.
Требования новой системы закреплены Федеральным законом Российской Федерации от 17 апреля 2026 года № 101-ФЗ.
Что это дает.
Запуск СПОТ направлен на повышение прозрачности внешней торговли внутри ЕАЭС. Разъяснения, проведенные ЕЭК совместно с российскими ведомствами, должны помочь перевозчикам быстрее адаптироваться к новым требованиям, снизить административные риски и избежать нарушений при международных перевозках.