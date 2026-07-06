ЕАЭС: что изменится для перевозчиков после запуска СПОТ

«Внедрение новых правил всегда связано с большим количеством запросов и опасений хозяйствующих субъектов. Только прямой и открытый диалог между государственными органами и бизнес-сообществом способен обеспечить плавное внедрение новых регуляторных механизмов и минимизировать издержки предпринимателей», — отметил Рустан Дженалинов.