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ЕАЭС: что изменится для перевозчиков после запуска СПОТ

Евразийская экономическая комиссия провела вебинар для перевозчиков из стран ЕАЭС, посвященный работе новой системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая начала действовать для импортеров товаров в Россию, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Во время встречи представители российских ведомств ответили на вопросы бизнеса и подробно объяснили, как применять новые требования на практике.

Новая система призвана снизить риски для бизнеса.

Открывая вебинар, директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов подчеркнул, что внедрение новых механизмов требует постоянного взаимодействия государства и предпринимателей.

«Внедрение новых правил всегда связано с большим количеством запросов и опасений хозяйствующих субъектов. Только прямой и открытый диалог между государственными органами и бизнес-сообществом способен обеспечить плавное внедрение новых регуляторных механизмов и минимизировать издержки предпринимателей», — отметил Рустан Дженалинов.

Представители российских ведомств ответили на вопросы перевозчиков.

Вебинар прошел в формате «вопрос — ответ».

Перед участниками выступили представители:

Министерства финансов Российской Федерации; Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы.

Эксперты рассказали о правоприменительной практике новой системы и дали рекомендации, которые помогут перевозчикам снизить риски нарушения требований СПОТ.

Что разъяснили участникам.

Особое внимание специалисты уделили наиболее востребованным вопросам бизнеса.

В частности, перевозчикам объяснили:

порядок финансового обеспечения при уплате НДС; распределение ответственности между участниками перевозочного процесса; особенности прохождения контрольно-пропускных пунктов; порядок действий при возникновении форс-мажорных ситуаций во время международных автомобильных перевозок.

Участниками вебинара стали представители более 200 компаний, работающих в сфере международной логистики.

Мероприятие было организовано совместно с международной грузовой платформой АТИ. СУ.

Для чего создана система СПОТ.

СПОТ разработана в рамках мер по повышению прозрачности импортных поставок.

Основные задачи системы:

контроль ввоза товаров из стран ЕАЭС в Россию; противодействие «серым» схемам импорта; предотвращение неуплаты ввозного НДС; контроль уплаты акцизов.

Требования новой системы закреплены Федеральным законом Российской Федерации от 17 апреля 2026 года № 101-ФЗ.

Что это дает.

Запуск СПОТ направлен на повышение прозрачности внешней торговли внутри ЕАЭС. Разъяснения, проведенные ЕЭК совместно с российскими ведомствами, должны помочь перевозчикам быстрее адаптироваться к новым требованиям, снизить административные риски и избежать нарушений при международных перевозках.