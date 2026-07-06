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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 10

Военные сбили еще четыре беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РБК

Военные сбили еще четыре беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Первое сообщение о сбитых дронах Собянин опубликовал в 2:21 мск, тогда ПВО сбила три дрона. Спустя примерно 20 минут глава города написал о еще четырех перехваченных БПЛА. Таким образом, с начала суток 6 июля на московском направлении уничтожили 11 дронов на момент публикации материала.

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию. В Московской области объявлена беспилотная опасность.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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