Девять российских аэропортов закрыли для полетов

В аэропорту Пскова ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
Для полетов также закрыли авиагавани Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Иваново (Южный), Ярославля (Туношна), Череповца, Калуги (Грабцево) и Геленджика.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — поясняет Росавиация.
Кроме того, на режим обслуживания рейсов по согласованию перевели московские аэропорты Домодедово и Внуково, а также нижегородский Чкалов.
Ограничения в российских авиагаванях вводят на фоне угрозы атак БПЛА. В Пензенской области объявили беспилотную опасность и план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность БПЛА также объявили в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Волгоградской областях, сообщают РСЧС регионов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».