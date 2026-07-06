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Девять российских аэропортов закрыли для полетов

В аэропорту Пскова ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

Источник: РБК

В аэропорту Пскова ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

Для полетов также закрыли авиагавани Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Иваново (Южный), Ярославля (Туношна), Череповца, Калуги (Грабцево) и Геленджика.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — поясняет Росавиация.

Кроме того, на режим обслуживания рейсов по согласованию перевели московские аэропорты Домодедово и Внуково, а также нижегородский Чкалов.

Ограничения в российских авиагаванях вводят на фоне угрозы атак БПЛА. В Пензенской области объявили беспилотную опасность и план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность БПЛА также объявили в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Волгоградской областях, сообщают РСЧС регионов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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