Собянин сообщил о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Четыре беспилотника перехвачены на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
В 2:21 мск глава города сообщил о трех сбитых БПЛА. Таким образом, с начала суток 6 июля на момент публикации материала на московском направлении перехватили семь дронов.
В Московской области объявлена беспилотная опасность. Столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отравляют рейсы по согласованию.
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