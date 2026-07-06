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Собянин сообщил о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Четыре беспилотника перехвачены на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РБК

Четыре беспилотника перехвачены на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

В 2:21 мск глава города сообщил о трех сбитых БПЛА. Таким образом, с начала суток 6 июля на момент публикации материала на московском направлении перехватили семь дронов.

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отравляют рейсы по согласованию.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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