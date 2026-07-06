Три дрона сбили на подлете к Москве

ПВО уничтожила три дрона на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Это первые с начала суток БПЛА, перехваченные на московском направлении. 5 июля Собянин сообщил о 16 дронах, уничтоженных на подлете к столице.
Московские аэропорты Домодедово и Внуково перевели на обслуживание рейсов по согласованию. В Московской области также действует режим беспилотной опасности.
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