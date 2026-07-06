Севастополь остался без света из-за украинских атак

30 июня в Севастополе вводился режим временного ограничения электроснабжения с 10:00 до 12:00 мск по команде диспетчера Черноморского РДУ. После полудня ограничительные меры отменили, но вечером они были введены вновь. Развожаев призывал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть.