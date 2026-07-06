Севастополь остался без света из-за украинских атак

Севастополь временно обесточен из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Уважаемые севастопольцы! В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал он.
Развожаев уточнил, что на объектах введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. «Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома», — добавил губернатор.
Он призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также не перегружать электросети в домах, когда дадут свет.
«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — также проинформировал Развожаев.
Позднее губернатор объявил об отмене объявленной ранее в городе вскоре после полуночи воздушной тревоги.
В предыдущий раз Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. Из-за отсутствия электроэнергии на линии не вышли троллейбусы, а детские сады перевели на особый режим работы. 25 июня в городе объявили режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев объявил о снятии ограничений лишь 29 июня.
30 июня в Севастополе вводился режим временного ограничения электроснабжения с 10:00 до 12:00 мск по команде диспетчера Черноморского РДУ. После полудня ограничительные меры отменили, но вечером они были введены вновь. Развожаев призывал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть.
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