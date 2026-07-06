Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополь остался без света из-за украинских атак

Севастополь остался без электричества из-за атак ВСУ на инфраструктуру. В предыдущий раз город был обесточен 24 июня.

Источник: РБК

Севастополь временно обесточен из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уважаемые севастопольцы! В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения», — написал он.

Развожаев уточнил, что на объектах введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. «Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома», — добавил губернатор.

Он призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также не перегружать электросети в домах, когда дадут свет.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — также проинформировал Развожаев.

Позднее губернатор объявил об отмене объявленной ранее в городе вскоре после полуночи воздушной тревоги.

В предыдущий раз Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. Из-за отсутствия электроэнергии на линии не вышли троллейбусы, а детские сады перевели на особый режим работы. 25 июня в городе объявили режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев объявил о снятии ограничений лишь 29 июня.

30 июня в Севастополе вводился режим временного ограничения электроснабжения с 10:00 до 12:00 мск по команде диспетчера Черноморского РДУ. После полудня ограничительные меры отменили, но вечером они были введены вновь. Развожаев призывал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше