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Пашинян отправился в Екатеринбург с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля вылетел с рабочим визитом в Россию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает пресс-служба правительства, в Екатеринбурге Пашинян выступит на пленарном заседании «Индустрия 360: Производство без границы». Мероприятие проходит в рамках XVI международной промышленной выставки «Иннопром».

Также в графике значится встреча Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Это первая деловая поездка Никола Пашиняна после парламентских выборов в Армении.

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