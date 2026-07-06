Пашинян отправился в Екатеринбург с рабочим визитом

Как сообщает пресс-служба правительства, в Екатеринбурге Пашинян выступит на пленарном заседании «Индустрия 360: Производство без границы». Мероприятие проходит в рамках XVI международной промышленной выставки «Иннопром».
Также в графике значится встреча Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Это первая деловая поездка Никола Пашиняна после парламентских выборов в Армении.
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