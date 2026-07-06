ВСУ за неделю потеряли в боях более 10 тыс. солдат и иностранных наёмников

Ранее сообщалось, что Вашингтон выступает против нового крупного наступления ВСУ и делает ставку на укрепление обороны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, сейчас важнее беспилотники, разведка и наблюдение, а не прорывы большими силами. Такие попытки, по его мнению, ведут к большим потерям и почти не дают продвижения.