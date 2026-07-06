Красноярский край выиграл гранты на сумму более 115 млн рублей

Благодаря конкурсу «Регион добрых дел» не менее чем в четырёх вузах края укрепят добровольческие ячейки. Для студентов и кураторов пройдут образовательные и практико-ориентированные модули и выездные практики в территории края. По итогам проведут межвузовский форум и подготовят дорожные карты по развитию студенческого добровольчества в Красноярском крае.