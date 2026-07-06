КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край выиграл гранты на сумму более 115 млн рублей на модернизацию молодёжных центров, развитие добровольчества и мероприятия для молодых жителей региона.
Гранты предоставят по президентской программе «Регион для молодых» и федеральному конкурсу «Регион добрых дел», которые реализуются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году заявки поступили от 79 регионов, 40 из них стали победителями конкурса.
«По программе “Регион для молодых” мы продолжим создавать функциональные пространства для молодежи и разрабатывать проекты в поддержку молодых людей на разных этапах жизни. По итогам конкурса “Регион добрых дел” Красноярский край впервые получит субсидию более 4,5 млн рублей на развитие добровольчества в регионе», — отметил руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.
За счет федеральных средств в регионе смогут модернизировать три молодёжных центра: проведут ремонт и оснастят современным оборудованием. Кроме того, планируют провести спортивные, профориентационные, семейные и научно-технические мероприятия, а также обучение сотрудников отрасли молодёжной политики.
Благодаря конкурсу «Регион добрых дел» не менее чем в четырёх вузах края укрепят добровольческие ячейки. Для студентов и кураторов пройдут образовательные и практико-ориентированные модули и выездные практики в территории края. По итогам проведут межвузовский форум и подготовят дорожные карты по развитию студенческого добровольчества в Красноярском крае.
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что благодаря решениям Президента РФ Владимира Путина в стране создаются условия, позволяющие молодым людям независимо от места жительства развивать таланты, вести активную жизнь и заниматься добрыми делами. Красноярский край активно участвует в программе «Регион для молодых»: в 2022—2024 годах регион выиграл более 400 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и развитие молодёжной политики.
Для справки.
Президентская программа «Регион для молодых» позволяет регионам комплексно развивать молодёжную политику: от ремонта инфраструктуры до проведения образовательных и просветительских мероприятий для детей, молодых людей, волонтёров, педагогов и наставников. Благодаря программе по всей стране открываются обновленные современные молодёжные центры.