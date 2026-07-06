Пашинян отправился в Россию впервые после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал с рабочим визитом в Россию для участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Пленарное заседание с участием Пашиняна посвящено вопросам промышленной кооперации и развитию производственных цепочек. Оно пройдет в рамках выставки «Иннопром-2026» с 6 по 9 июля.
5 июля правительство России анонсировало встречу Михаила Мишустина с Николом Пашиняном на полях «Иннопрома». Сообщалось, что главы правительств также примут участие в пленарной сессии выставки. На полях форума также пройдут встречи премьер-министров стран ЕАЭС.
Выборы в Армении прошли 7 июня.
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