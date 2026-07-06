Аэропорт Внуково перевели на обслуживание рейсов по согласованию

Московский аэропорт Внуково перевели на режим обслуживания рейсов по согласованию, сообщает Росавиация.
Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, предупреждает ведомство.
Кроме того, временно закрыли для полетов аэропорты Череповца, Калуги и Геленджика, сообщает Росавиация.
Ограничения в российских авиагаванях вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. В 0:16 мск в Московской области объявили беспилотную опасность. РСЧС региона предупредило о возможных перебоях мобильного интернета.
За сутки 5 июля на подлете к Москве сбили 16 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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