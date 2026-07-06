Перечень причин для выдворения мигрантов расширят: за что еще будут высылать из России

Изначально предполагалось расширить перечень статей КоАП РФ, предусматривающих выдворение, с 22 до 43. Однако с учетом поступивших поправок их число возрастет до 45. В дополнение к существующим нормам в список внесут дискриминацию — нарушение прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, языка, возраста, отношения к религии и другим признакам. Также основанием для высылки станет неповиновение законному распоряжению военнослужащего при охране государственной границы.