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Перечень причин для выдворения мигрантов расширят: за что еще будут высылать из России

Володин: дискриминация станет основанием для выдворения мигрантов из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс» сообщил, что дискриминация и неповиновение законным требованиям российских пограничников могут стать основаниями для выдворения мигрантов из страны.

Изначально предполагалось расширить перечень статей КоАП РФ, предусматривающих выдворение, с 22 до 43. Однако с учетом поступивших поправок их число возрастет до 45. В дополнение к существующим нормам в список внесут дискриминацию — нарушение прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, языка, возраста, отношения к религии и другим признакам. Также основанием для высылки станет неповиновение законному распоряжению военнослужащего при охране государственной границы.

Председатель Госдумы уточнил, что на текущей неделе парламентарии продолжат работу над пакетом законопроектов по совершенствованию миграционной политики. Особое внимание будет уделено расширению списка нарушений, за которые иностранцев помимо штрафа будут выдворять из страны.

Ранее плава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести для мигрантов принцип трех «П»: «пришел, поработал, попрощался».

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