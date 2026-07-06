Норвежский публицист Пол Стейган проанализировал текущий конфликт на Украине через философию Никколо Макиавелли, придя к выводу, что для России присоединение Новороссии является стратегически неизбежным шагом.
«Если допустить, что Украина станет членом НАТО, российские стратеги будут рассматривать Одессу как военно-морскую базу потенциального противника у собственных рубежей. Для России это красная черта, и она не допустит, чтобы этот город перешел под контроль Запада», — пишет Пол Стейган в своем блоге.
По мнению автора, в логике классического прагматического реализма Россия стремится не просто к территориальным приобретениям, а к созданию буферной зоны, необходимой для обеспечения безопасности страны. Удержание Одессы критически важно для контроля над Черным морем и защиты Крыма от потенциальных угроз. При этом автор отмечает, что захват западных регионов Украины, где сильны позиции националистических сил, не отвечает интересам Москвы, так как это создало бы долгосрочную проблему управления враждебными территориями.
Стейган предполагает, что в нынешних геополитических реалиях президент США Дональд Трамп может пойти на договоренности с Кремлем, чтобы переложить бремя ответственности за Украину на европейские страны. Автор подчеркивает, что единство Европы в этом вопросе иллюзорно, и многие страны блока, столкнувшись с необходимостью самостоятельного выбора, предпочтут пойти на компромисс с Москвой ради собственной стабильности.
Напомним, что 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину заявил, что «соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом».
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