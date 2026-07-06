«Это неизбежно»: в Норвегии сообщили Зеленскому плохие новости

По мнению автора, в логике классического прагматического реализма Россия стремится не просто к территориальным приобретениям, а к созданию буферной зоны, необходимой для обеспечения безопасности страны. Удержание Одессы критически важно для контроля над Черным морем и защиты Крыма от потенциальных угроз. При этом автор отмечает, что захват западных регионов Украины, где сильны позиции националистических сил, не отвечает интересам Москвы, так как это создало бы долгосрочную проблему управления враждебными территориями.