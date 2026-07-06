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Минобороны: украинские дроны сбили над Волгоградской областью

Всего над территорией страны было ликвидировано 519 беспилотников.

Больше полумиллиона украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили минувшей ночью над регионами России, сообщают в Минобороны.

Ночью 6 июля дежурные средства ПВО перехватили дроны ВСУ над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями. Неспокойной была ночь для жителей Московского региона, Краснодарского края и Крыма. БПЛА также были уничтожены над акваторией Азовского моря, уточняют в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Всего над территорией страны было ликвидировано 519 беспилотников.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что в городе Волжском теперь будут включать сирены на время ракетной опасности.

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