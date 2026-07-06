Минобороны: украинские дроны сбили над Волгоградской областью

Ночью 6 июля дежурные средства ПВО перехватили дроны ВСУ над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями. Неспокойной была ночь для жителей Московского региона, Краснодарского края и Крыма. БПЛА также были уничтожены над акваторией Азовского моря, уточняют в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.