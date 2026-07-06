Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никол Пашинян встретится с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге

В понедельник глава армянского правительства Никол Пашинян вылетел в Екатеринбург, где намечена его беседа с председателем российского кабинета министров Михаилом Мишустиным.

В понедельник глава армянского правительства Никол Пашинян вылетел в Екатеринбург, где намечена его беседа с председателем российского кабинета министров Михаилом Мишустиным. Об этом проинформировала пресс-служба армянского правительства.

Согласно официальному сообщению, «Пашинян направился в Россию с рабочим визитом. Он выступит на пленарной дискуссии под названием “Промышленная индустрия 360”, которая состоится в рамках международной промышленной выставки “Иннопром-2026” в Екатеринбурге».

Кроме того, как уточняется, запланирована личная встреча премьер-министра Армении с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Уфолог обнаружил следы древней цивилизации на фото с Марса.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше