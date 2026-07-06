Никол Пашинян встретится с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге

В понедельник глава армянского правительства Никол Пашинян вылетел в Екатеринбург, где намечена его беседа с председателем российского кабинета министров Михаилом Мишустиным. Об этом проинформировала пресс-служба армянского правительства.
Согласно официальному сообщению, «Пашинян направился в Россию с рабочим визитом. Он выступит на пленарной дискуссии под названием “Промышленная индустрия 360”, которая состоится в рамках международной промышленной выставки “Иннопром-2026” в Екатеринбурге».
Кроме того, как уточняется, запланирована личная встреча премьер-министра Армении с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
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