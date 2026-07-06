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Список ЛДПР на выборах в Заксобрание возглавил лидер партии Леонид Слуцкий

В субботу прошла региональная конференция партии.

Списки ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Калининградской области в 2026 года возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. Соответствующее решение было утверждено на региональной партконференции в субботу, 4 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте областного отделения ЛДПР.

Следом за лидером ЛДПР идут действующий депутат Заксобрания и глава регионального отделения Евгений Мишин и депутат Гурьевского округа Семён Курбатов. В общей сложности выборах примут участие 82 кандидата по единому списку.

По одномандатным округам партия выдвинула 20 человек на 20 вакансий. «В список кандидатов вошли военнослужащие и ветераны боевых действий», — отмечается в пресс-релизе.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.

Стоит отметить, что выдвижение во главе списков лидера партии — стандартная практика ЛДПР. Ранее региональные списки не раз возглавлял Владимир Жириновский, после выборов он отказывался от мандата.

Напомним, ранее своих кандидатов утвердила «Единая Россия». В первую тройку по спискам вошли губернатор Алексей Беспрозванных, вице-премьер-министр спорта Наталья Ищенко, спикер Заксобрания прежнего созыва Андрей Кропоткин.

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