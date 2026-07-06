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Макрон заявил о конце отношений между Европой и США

Внеочередной саммит лидеров ЕС прошел в Брюсселе в январе. На нем французский президент Эммануэль Макрон констатировал, что европейско-американские отношения достигли рубежа, за которым возврат к прежнему формату невозможен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников встречи и их приближенных.

Внеочередной саммит лидеров ЕС прошел в Брюсселе в январе. На нем французский президент Эммануэль Макрон констатировал, что европейско-американские отношения достигли рубежа, за которым возврат к прежнему формату невозможен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников встречи и их приближенных.

На протяжении года ближайшие партнеры Вашингтона пытались смягчить риторику хозяина Белого дома, используя комплименты и уступая по вопросам обороны и торговли, рассчитывая отсрочить кризис. Однако планы Трампа по аннексии Гренландии подтолкнули европейцев к отправке туда своих войск.

Макрон с нарастающей настойчивостью возвращался к аргументу, который он развивал годами: избыточная зависимость от США несет угрозу европейской безопасности. «Мы проводим черту. Обратного хода нет», — заявил он.

Впоследствии, отмечает WSJ, влиятельные европейские политики называли это экстренное совещание поворотным моментом. Именно тогда страны, которые после Второй мировой войны были связаны общими ценностями и историей, начали всерьез рассматривать альтернативные, самостоятельные траектории развития.

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