Макрон заявил о конце отношений между Европой и США

Внеочередной саммит лидеров ЕС прошел в Брюсселе в январе. На нем французский президент Эммануэль Макрон констатировал, что европейско-американские отношения достигли рубежа, за которым возврат к прежнему формату невозможен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников встречи и их приближенных.