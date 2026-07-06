Sabah: убийство российского посла Карлова было шпионской операцией

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова было не только терактом, но и подготовленной шпионской операцией. К такому выводу пришел 34-й суд Анкары по уголовным делам, сообщает газета Sabah.
В материалах суда преступление квалифицировано как «политический или военный шпионаж». По версии следствия, после попытки госпереворота 15 июля 2016 года запрещенная в Турции организация FETO хотела показать страну небезопасной и неспособной защитить даже иностранных послов.
Отдельно в деле говорится, что Турция стала мишенью «глобальных сил» из-за сближения с Россией. Именно в этот момент, как следует из судебных материалов, ячейки FETO перешли к плану по обострению отношений между странами.
«После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», — приводит материалы дела Sabah.
По данным суда, разведывательную часть покушения готовили сторонники FETO, проникшие в подразделение Национальной разведывательной организации Турции, которое занималось российским направлением. Они собирали закрытую информацию о Карлове, в том числе узнавали, пользуется ли он услугами телохранителей, когда выезжает из посольства и на каких автомобилях передвигается.
Следствие установило, что российский посол не обращался к турецким властям с просьбой о выделении охраны, поскольку доверял принимающей стороне. Мевлюта Алтынташа, который стрелял в дипломата и был ликвидирован на месте, готовили к убийству в течение четырех месяцев. Кроме того, FETO, как следует из дела, пыталась скрыть свою причастность и переложить ответственность на джихадистские группировки.
Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему присвоили звание Героя России. Приговор по делу огласили в марте 2021 года: пять человек получили пожизненные сроки, еще восемь — от 5 до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела беглых подсудимых выделили в отдельное производство.
Немногим ранее KP.RU писал, что в Анкаре почтили память Андрея Карлова в годовщину его гибели. Цветы к бюсту дипломата возложили российские дипломаты, представители МИД Турции, местных властей и общественности. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов напомнил о вкладе Карлова в российско-турецкие связи.