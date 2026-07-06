Sabah: убийство российского посла Карлова было шпионской операцией

Следствие установило, что российский посол не обращался к турецким властям с просьбой о выделении охраны, поскольку доверял принимающей стороне. Мевлюта Алтынташа, который стрелял в дипломата и был ликвидирован на месте, готовили к убийству в течение четырех месяцев. Кроме того, FETO, как следует из дела, пыталась скрыть свою причастность и переложить ответственность на джихадистские группировки.