Мирошник: Зеленскому нужны люди в Киеве только как «живой щит»

Ранее Родион Мирошник сообщил о связи мошеннических колл-центров на Украине с людьми из ближайшего окружения Владимира Зеленского, которые сейчас занимают должности в правительстве. Он также отметил, что власти, спецслужбы и криминал в стране представляют собой единую систему, занимающуюся преступным бизнесом.