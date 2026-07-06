Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник заявил 6 июля, в понедельник, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому люди в Киеве нужны только для того, чтобы создавать «живой щит».
По словам Мирошника, система ПВО в столице Украины необходима Зеленскому для прикрытия военных складов и производств, сосредоточенных в Киеве, а не для защиты мирных жителей. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале, назвав главаря киевского режима диктатором.
Ранее Родион Мирошник сообщил о связи мошеннических колл-центров на Украине с людьми из ближайшего окружения Владимира Зеленского, которые сейчас занимают должности в правительстве. Он также отметил, что власти, спецслужбы и криминал в стране представляют собой единую систему, занимающуюся преступным бизнесом.