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Мирошник: Зеленскому нужны люди в Киеве только как «живой щит»

Посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что киевский режим удерживает гражданское население в качестве живого щита.

Источник: Комсомольская правда

Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник заявил 6 июля, в понедельник, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому люди в Киеве нужны только для того, чтобы создавать «живой щит».

По словам Мирошника, система ПВО в столице Украины необходима Зеленскому для прикрытия военных складов и производств, сосредоточенных в Киеве, а не для защиты мирных жителей. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале, назвав главаря киевского режима диктатором.

Ранее Родион Мирошник сообщил о связи мошеннических колл-центров на Украине с людьми из ближайшего окружения Владимира Зеленского, которые сейчас занимают должности в правительстве. Он также отметил, что власти, спецслужбы и криминал в стране представляют собой единую систему, занимающуюся преступным бизнесом.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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