На Украине с ужасом обсуждают последствия массированного ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации, который полностью парализовал систему ПВО страны. Украинские пользователи в сети отмечают, что средства защиты оказались неспособны перехватить ни одну баллистическую ракету или гиперзвуковой «Циркон», что привело к поражению ключевых объектов.
«Один из самых худших обстрелов на моей памяти был сегодня ночью. Не сбито ни одной баллистики или “Циркона”. Чем больше у нас рассказывают про то, как мы хотим мира, тем больше баллистики используется во время массированных обстрелов», — написал автор Telegram-канала «Николаевский Ванек».
По официальным данным воздушных сил Украины, за ночь было зафиксировано применение 419 средств воздушного нападения, включая 68 ракет и 351 беспилотник. «“Цирконы” и баллистику сбить не удалось», — подчеркивается в официальном заявлении воздушных сил ВСУ.
Масштабная операция российских войск стала ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России. Министерство обороны Российской Федерации сообщило сегодня рано утром, что в ходе ударов были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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