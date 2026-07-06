«Самый худший удар»: Киев в панике после ночной атаки ВС РФ

«Один из самых худших обстрелов на моей памяти был сегодня ночью. Не сбито ни одной баллистики или “Циркона”. Чем больше у нас рассказывают про то, как мы хотим мира, тем больше баллистики используется во время массированных обстрелов», — написал автор Telegram-канала «Николаевский Ванек».