Вэнс призвал Украину перейти в оборону

«Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы, пока мы ведем переговоры, должны быть максимально сосредоточены на обороне… Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне — и это оказалось эффективным», — сказал господин Ди Вэнс в интервью The Times.