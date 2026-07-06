Вэнс призвал Украину перейти в оборону

Администрация США считает, что Украина «должна быть максимально сосредоточена на обороне», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, «такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться проще, чем нападать».
«Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы, пока мы ведем переговоры, должны быть максимально сосредоточены на обороне… Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне — и это оказалось эффективным», — сказал господин Ди Вэнс в интервью The Times.
3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Константиновки, находящейся к северу от Донецка. 4 июля Россия предложила Украине прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. По данным Минобороны РФ, украинская сторона отказалась от предложения.