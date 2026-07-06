Политолог оценил шансы Макрона стать президентом в 2032 году

Эксперт подчеркивает, что от Макрона сейчас дистанцируются даже те, кто раньше входил в его ближний круг. Потенциальные кандидаты на высший пост уже в следующем году стараются отмежеваться от действующей власти — в их числе и бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который ранее считался верным союзником. Как отметил Федоров, рейтинг Эмманюэля Макрона держится на отметке 15−20% — этого катастрофически мало для действующего лидера. Он сосредоточился на внешней политике, но внутренние преобразования — от пенсионной реформы до других инициатив — фактически заморожены, указывает эксперт.
«Во внутренней политике Макрон фактически банкрот. По прогнозам, люди не хотят видеть его вновь на политической арене после двух сроков. Это не самое лучшее время в конце его президентства. Поэтому не думаю, что люди будут ностальгировать по его правлению за эти 10 лет», — заявил собеседник NEWS.ru.
Федоров также скептически оценил вероятность того, что после ухода из Елисейского дворца Макрон перейдет в частный бизнес. По мнению политолога, даже самая высокая зарплата и престижная должность не соответствуют статусу бывшего главы государства.
Эксперт напомнил, как обычно складывается судьба французских президентов. Например, Жак Ширак основал собственный фонд, занимался наукой и читал лекции. Николя Саркози пошел по тому же пути, пока не столкнулся с судебными исками. Однако прецедента, когда президент покинул пост, а затем снова выдвинул свою кандидатуру, в истории Пятой республики не было. К тому же на арену выходят новые поколения политиков, которые начинают с чистого листа.
«Хотя стоит отметить, например, тот же [Франсуа] Олланд (24-й президент Франции), который еле дотянул до конца своего срока с рейтингом 11%. Он сейчас тоже вроде бы претендует на участие в президентской гонке. Принять участие он может, но успех его вряд ли ждет», — резюмировал Федоров.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон, покинув пост президента Франции, может занять должность, связанную с миллиардером Ксавье Ньелем. Об этом написала французская газета Journal de Dimanche. По данным источников издания, действующий глава государства сейчас ищет позицию- «трамплин». Она должна помочь ему не потерять рычаги влияния на политической сцене в преддверии выборов 2032 года.