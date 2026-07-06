Политолог оценил шансы Макрона стать президентом в 2032 году

Эксперт подчеркивает, что от Макрона сейчас дистанцируются даже те, кто раньше входил в его ближний круг. Потенциальные кандидаты на высший пост уже в следующем году стараются отмежеваться от действующей власти — в их числе и бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который ранее считался верным союзником. Как отметил Федоров, рейтинг Эмманюэля Макрона держится на отметке 15−20% — этого катастрофически мало для действующего лидера. Он сосредоточился на внешней политике, но внутренние преобразования — от пенсионной реформы до других инициатив — фактически заморожены, указывает эксперт.