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Министр правительства Попович: Сербия никогда не введет санкции против РФ

Сербия выдерживает давление Запада и остается с Россией, заявил Попович.

Источник: Комсомольская правда

Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление и реальные политические угрозы. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром».

Попович подчеркнул, что Белград не вводил и не будет вводить ограничительные меры в отношении Москвы.

«Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», — резюмировал министр.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад пытается минимизировать контакты сербов с Россией. По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, входящими как в ЕС, так и в НАТО — Хорватией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Грецией и Италией. Кроме того, в ЕС пытаются втянуть Черногорию и Албанию, что еще больше изолирует сербские государства от традиционных партнеров.

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