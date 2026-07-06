Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад пытается минимизировать контакты сербов с Россией. По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, входящими как в ЕС, так и в НАТО — Хорватией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Грецией и Италией. Кроме того, в ЕС пытаются втянуть Черногорию и Албанию, что еще больше изолирует сербские государства от традиционных партнеров.