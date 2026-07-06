Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление и реальные политические угрозы. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром».
Попович подчеркнул, что Белград не вводил и не будет вводить ограничительные меры в отношении Москвы.
«Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», — резюмировал министр.
Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад пытается минимизировать контакты сербов с Россией. По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, входящими как в ЕС, так и в НАТО — Хорватией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Грецией и Италией. Кроме того, в ЕС пытаются втянуть Черногорию и Албанию, что еще больше изолирует сербские государства от традиционных партнеров.