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Минобороны России сообщило подробности о ночном ударе по Киеву

В ночь на 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве. Об этом сообщило российское Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также — ударные БПЛА.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве. Об этом сообщило российское Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также — ударные БПЛА.

Согласно заявлению министерства, в Киеве и Киевской области были поражены:

сборочное предприятие Киев-1 («Киевский завод “Буревестник”»), производящее беспилотники и радиолокационную технику,

приборостроительный завод Киев-1 (завод «Квант»), выпускающий системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД»,

предприятие Киев-71 (объединение «Абрис ПТ»), разрабатывающее разведывательные БПЛА типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дроны «Шрайк-10», средства телеметрии,

предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), поставляющее ВСУ бронеавтомобили и элементов бронезащиты,

судостроительный завод Киев (ЧАО «Кузницана Рыбальском»), выпускающий артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М» и производящий ремонт морских беспилотников.

ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО «Жулянский машиностроительный завод “Визар”) — по данным Минобороны РФ, на территории после удара ВС РФ “фиксируется повторная обширная детонация”,

склад ГСМ Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП»).

В Минобороны добавили, что также ударам подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

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