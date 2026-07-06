Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны раскрыли, что было поражено ночью в Киеве

В Министерстве обороны России сообщили, что в ходе массированного удара возмездия минувшей ночью в Киеве были поражено, в частности, предприятия, производящие беспилотники большой и средней дальности.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ходе массированного удара возмездия минувшей ночью в Киеве были поражено, в частности, предприятия, производящие беспилотники большой и средней дальности.

Так, подчеркивается в документе МО РФ, в Киеве было повреждено предприятие «Киев-71», специализирующееся на производстве БПЛА, а также завод «Буревестник», осуществляющий производство БПЛА.

Кроме этого в украинской столице поврежден судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», где производят артиллерийские катера «Гюрза-М» и ООО «Укр армо тех» — один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей.

Пришелся удар и по приборостроительному заводу «Квант», который выпускает ракеты «Нептун-МД». Помимо этого ВС РФ повредили Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы. Там фиксируется повторная детонация.

А при ударе ВС РФ в Киевской области поврежден склад ГСМ «Нефтеэкспериментального КП», откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий.

Читайте материал: «Самый худший удар»: Киев в панике после ночной атаки ВС РФ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше