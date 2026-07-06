В Минобороны раскрыли, что было поражено ночью в Киеве

В Министерстве обороны России сообщили, что в ходе массированного удара возмездия минувшей ночью в Киеве были поражено, в частности, предприятия, производящие беспилотники большой и средней дальности.
Так, подчеркивается в документе МО РФ, в Киеве было повреждено предприятие «Киев-71», специализирующееся на производстве БПЛА, а также завод «Буревестник», осуществляющий производство БПЛА.
Кроме этого в украинской столице поврежден судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», где производят артиллерийские катера «Гюрза-М» и ООО «Укр армо тех» — один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей.
Пришелся удар и по приборостроительному заводу «Квант», который выпускает ракеты «Нептун-МД». Помимо этого ВС РФ повредили Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы. Там фиксируется повторная детонация.
А при ударе ВС РФ в Киевской области поврежден склад ГСМ «Нефтеэкспериментального КП», откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий.
Читайте материал: «Самый худший удар»: Киев в панике после ночной атаки ВС РФ.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.