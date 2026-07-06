В Санкт-Петербурге объявили угрозу БПЛА

Беспилотную опасность объявили в Санкт-Петербурге, сообщает официальный канал оповещения населения города в «Максе».
«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.
Ранее беспилотную опасность также объявили в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его данным, над Ленобластью сбили 36 БПЛА.
Петербургский аэропорт Пулково закрыли для полетов, передает Росавиация.
Утром 4 июля Санкт-Петербург подвергся атаке дронов. Один из ударов пришелся по нефтяному терминалу, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Беглов. Над Ленинградской областью тогда сбили 72 беспилотника, сообщил Дрозденко.
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