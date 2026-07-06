Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге объявили угрозу БПЛА

Беспилотную опасность объявили в Санкт-Петербурге, сообщает официальный канал оповещения населения города в «Максе».

Источник: РБК

Беспилотную опасность объявили в Санкт-Петербурге, сообщает официальный канал оповещения населения города в «Максе».

«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее беспилотную опасность также объявили в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его данным, над Ленобластью сбили 36 БПЛА.

Петербургский аэропорт Пулково закрыли для полетов, передает Росавиация.

Утром 4 июля Санкт-Петербург подвергся атаке дронов. Один из ударов пришелся по нефтяному терминалу, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Беглов. Над Ленинградской областью тогда сбили 72 беспилотника, сообщил Дрозденко.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше