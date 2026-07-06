«Буревестник», «Нептун» и «Кузница» катеров Порошенко* — добычи ВС РФ в Киеве в ночь на 6 июля

Согласно информации Минобороны РФ, поражены следующие объекты в Киеве:
«Киев-71» (объединение «Абрис ПТ») — предприятие ВПК, разрабатывающее и производящее разведывательные БПЛА, телеметрию, электронное и оптическое оборудование; «Киев-1» (ГП «Киевский завод “Буревестник”) — производство беспилотников большой и средней дальности и радиолокационной техники; “Киев-79” (ООО “УКР АРМО ТЕХ”) — изготовление бронеавтомобилей, элементов бронезащиты и боеприпасов для ракет и БПЛА; Судостроительный завод ЧАО “Кузница на Рыбальском” — производство артиллерийских катеров “Гюрза-М” и безэкипажных ударных катеров; Приборостроительный завод “Киев-1” (Завод “Квант”) — системы управления огнём, комплексы оптико-электронного противодействия, навигационные и автоматические комплексы для ВВС и ВМС, включая ракеты “Нептун-МД”.
В Киевской области удар пришёлся по следующим объектам:
Ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО «Жулянский машиностроительный завод “Визар”) — производство и обслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиации и БПЛА большой дальности; отмечается повторная обширная детонация; Склад ГСМ Вишневое (“Нефтеэкспериментальное КП”) — база по проектированию и обслуживанию резервуарных парков АЗС, хранятся запасы бензина и дизеля для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
Кроме того, были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Согласно Минобороны, все назначенные цели были поражены. Удары были ответом на террористические атаки киевского режима на территории России.
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* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.