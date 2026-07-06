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«Буревестник», «Нептун» и «Кузница» катеров Порошенко* — добычи ВС РФ в Киеве в ночь на 6 июля

Ночью Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В их числе завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где выпускают катера для ВСУ.

Источник: Life.ru

Согласно информации Минобороны РФ, поражены следующие объекты в Киеве:

«Киев-71» (объединение «Абрис ПТ») — предприятие ВПК, разрабатывающее и производящее разведывательные БПЛА, телеметрию, электронное и оптическое оборудование; «Киев-1» (ГП «Киевский завод “Буревестник”) — производство беспилотников большой и средней дальности и радиолокационной техники; “Киев-79” (ООО “УКР АРМО ТЕХ”) — изготовление бронеавтомобилей, элементов бронезащиты и боеприпасов для ракет и БПЛА; Судостроительный завод ЧАО “Кузница на Рыбальском” — производство артиллерийских катеров “Гюрза-М” и безэкипажных ударных катеров; Приборостроительный завод “Киев-1” (Завод “Квант”) — системы управления огнём, комплексы оптико-электронного противодействия, навигационные и автоматические комплексы для ВВС и ВМС, включая ракеты “Нептун-МД”.

В Киевской области удар пришёлся по следующим объектам:

Ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО «Жулянский машиностроительный завод “Визар”) — производство и обслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиации и БПЛА большой дальности; отмечается повторная обширная детонация; Склад ГСМ Вишневое (“Нефтеэкспериментальное КП”) — база по проектированию и обслуживанию резервуарных парков АЗС, хранятся запасы бензина и дизеля для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

Кроме того, были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Согласно Минобороны, все назначенные цели были поражены. Удары были ответом на террористические атаки киевского режима на территории России.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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