Ночью Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В их числе завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где выпускают катера для ВСУ.