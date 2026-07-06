В Ярославле закрыли выезд в сторону Москвы из-за угрозы БПЛА

Выезд из Ярославля в сторону Москвы закрыли из-за беспилотной опасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.
Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении либо следовать в объезд, минуя этот участок. «Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”, — добавил Евраев.
Беспилотную опасность в регионе объявили около 1:20 мск, написал губернатор. На фоне угрозы БПЛА приостановил полеты аэропорт Ярославля (Туношна).
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