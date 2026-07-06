Китайская атомная подлодка запустила ракету в Тихом океане

Стратегическая атомная под лодка ВМС НОАК запустила ракету с учебной имитационной боевой частью. По данным министерства, «ракета точно попала в заданный район». В ведомстве уточнили, что испытание было плановым мероприятием в рамках ежегодной военной подготовки. Китай заранее уведомил все страны, а пуск соответствовал международному праву и практике и «не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели».