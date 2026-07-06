Финляндия
Авторы материала отмечают, что Хельсинки «выстроил оборону вокруг предположения» о якобы возможном вторжении с российской стороны. «Даже после вступления в НАТО в 2023 году Хельсинки продолжает рассматривать альянс как подкрепление собственной обороны, а не как ее замену», — говорится в статье.
Депутат финского парламента Юкка Копра заявил, что страна доверяет США как союзнику, но отдает себе отчет: у Вашингтона есть жизненно важные интересы в других регионах. Командир пограничного округа Северной Карелии полковник Матти Питкяниеми высказался еще образнее: «Россия — сверхдержава, а мы маленькая страна. Нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем».
При населении в 5,6 млн человек Финляндия уже сейчас способна мобилизовать почти 870 тысяч военнослужащих. К 2031 году этот показатель планируют довести до миллиона. Страна направляет на оборону почти 3% ВВП и намерена в ближайшее время нарастить эти расходы до 5%.
Финские военные располагают одним из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе. «Сталин называл артиллерию богом войны. В отличие от многих западных стран, Россия никогда не забывала об артиллерии. Финны тоже никогда не забывали», — отметил постдокторант Финского института международных отношений Эоин Майкл Макнамара в беседе с журналистами.
В июне власти сняли ограничения на транзит и хранение ядерного оружия на своей территории. При этом, несмотря на то, что Финляндия лучше других прифронтовых стран подготовлена к защите своей территории без участия американских сухопутных войск, она не в большей степени, чем остальная Европа, способна заменить ядерный зонтик Вашингтона.
Польша
Польша выбрала иной путь обороны, нежели Финляндия. Вместо природных преград Варшава делает ставку на тяжелый бетон, электронные датчики, беспилотники и самую быстрорастущую армию в Европе. Страна уже перевыполнила план НАТО по расходам на оборону (2% ВВП), а в текущем году намерена направить на эти цели 4,8% ВВП. По численности личного состава польская армия занимает третье место в альянсе, уступая только армиям США и Турции.
Ключевой элемент стратегии — проект «Восточный щит». Его бюджет оценивается примерно в €10 млрд. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик назвал его крупнейшим фортификационным сооружением в Европе со времен Второй мировой войны. Главная задача «Щита» — выиграть драгоценное время, пока силы НАТО готовят ответный удар.
Впрочем, журналисты заметили разрыв между громкими заявлениями и реальностью на местности. На огромных участках границы фортификации внезапно обрываются, а строительные работы попросту не ведутся. Министерство обороны Польши сообщило Global Reporters Network, что инженерные войска готовы оперативно развернуть оборонительные сооружения по всему периметру. Как уточнили в ведомстве, на возведение укреплений уйдет от семи до четырнадцати дней. Такой срок стал возможен благодаря предварительной подготовке и наличию всех необходимых ресурсов на складах.
Литва
Литва не строит иллюзий насчет собственной обороны. Страна слишком мала, чтобы выстоять в одиночку. Об этом прямо заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас. По его словам, Вильнюс не делает вид, что способен защитить себя без поддержки извне.
Выход для прибалтийских государств — совместные действия и ставка на НАТО. Сейчас они возводят общую линию обороны, которая включает противотанковые рвы и минные поля. Но главная надежда — на постоянное присутствие немецкой бригады. Речь идет о контингенте численностью примерно 5 тыс. военнослужащих. Развертывание этих сил должно завершиться к концу 2027 года.
Вайкшнорас подчеркнул, что решение Германии взять на себя ведущую роль в НАТО в этом регионе — мощный сигнал, и он важен не только для военных, но и для гражданского населения. Опросы показывают: жители стран Балтии по-прежнему считают США своим самым надежным союзником. Однако они также надеются, что присутствие немецких солдат в случае конфликта сделает его войной для всей Европы, а не только для их стран.