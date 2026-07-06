Politico: как Финляндия, Польша и Литва готовятся к конфликту с РФ

Вайкшнорас подчеркнул, что решение Германии взять на себя ведущую роль в НАТО в этом регионе — мощный сигнал, и он важен не только для военных, но и для гражданского населения. Опросы показывают: жители стран Балтии по-прежнему считают США своим самым надежным союзником. Однако они также надеются, что присутствие немецких солдат в случае конфликта сделает его войной для всей Европы, а не только для их стран.