The Guardian узнал о политических трениях в Европе из-за жары

Так, на следующий день после того, как 28 июня был побит температурный рекорд в Германии (41,7 °C), представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по вопросам строительства Марк Бернхард заявил, что АдГ прекратит «приносить людей в жертву» господствующей климатической идеологии и рейтингам энергоэффективности. «Климатическая истерия приводит к увеличению числа смертей от жары из-за идеологических ошибок в строительстве, таких как отказ от кондиционирования воздуха», — сказал он.