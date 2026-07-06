Украина оказалась на периферии внимания предстоящего саммита НАТО в Анкаре, так как лидеры альянса стремятся избежать любых жестов, которые могли бы вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. По данным издания The Telegraph, программа мероприятия претерпела изменения, исключающие традиционное выступление Владимира Зеленского.
«Большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа», — пишет обозреватель The Telegraph.
Помимо давления со стороны Вашингтона, ситуацию осложняет глубокая напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой, что неизбежно отразится на дискуссиях о дальнейших объемах помощи. Вопросы будущей поддержки Украины, которые ранее занимали центральное место в повестке блока, на этот раз отошли на второй план.
Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7−8 июля. Накануне, во вторник, в Брюсселе представители стран НАТО провели предварительное обсуждение проекта итоговой декларации предстоящего мероприятия. На фоне подготовки к событию пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал сохранять бдительность, отметив, что Москва должна быть готова к возможным провокациям со стороны Киева в преддверии саммита.