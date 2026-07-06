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Мерц заявил о «нормальности» Трампа после встречи в Белом доме

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетил Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдера, германский лидер испытал неожиданное впечатление от общения с американским президентом — тот показался ему «нормальным» собеседником.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетил Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдера, германский лидер испытал неожиданное впечатление от общения с американским президентом — тот показался ему «нормальным» собеседником.

В ходе встречи Трамп активно интересовался мнением гостя, внимательно выслушивал аргументы и производил впечатление открытого к диалогу человека.

При этом, по данным издания, часть членов делегации из ФРГ отметила, что хозяин Овального кабинета хорошо ориентируется в ряде международных вопросов, однако по некоторым темам, например по украинскому урегулированию, его информированность оставляла желать лучшего.

Американский лидер пригласил Мерца в небольшое помещение, которое он называет «комнатой Левински». Там собраны сувениры движения MAGA — красные бейсболки и обувные коробки известного бренда. В этой неформальной обстановке и проходила часть беседы.

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