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Минобороны назвало заводы в Киеве, по которым был нанесен удар

Российская армия нанесла удар по ряду военных предприятий в Киеве, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Российская армия нанесла удар по ряду военных предприятий в Киеве, сообщила пресс-служба Минобороны.

В списке поврежденных производств указаны:

«Киев-71», выпускающий беспилотники;

«Буревестник», выпускающий беспилотники;

Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», где производят артиллерийские катера «Гюрза-М»;

«Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей;

Приборостроительный завод Киев-1 («Квант»), выпускающий ракеты «Нептун-МД».

Кроме того, в Киевской области поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы, фиксируется повторная детонация. Поврежден склад горюче-смазочных материалов «Нефтеэкспериментального КП», откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий.

Минобороны утром сообщило, что ночью был нанесен массированый ответный удар «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру» на российской территории. Целями стали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса, а также военные аэродромы Украины.

Материал дополняется.

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