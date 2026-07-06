Минобороны назвало заводы в Киеве, по которым был нанесен удар

Российская армия нанесла удар по ряду военных предприятий в Киеве, сообщила пресс-служба Минобороны.
В списке поврежденных производств указаны:
«Киев-71», выпускающий беспилотники;
«Буревестник», выпускающий беспилотники;
Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», где производят артиллерийские катера «Гюрза-М»;
«Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей;
Приборостроительный завод Киев-1 («Квант»), выпускающий ракеты «Нептун-МД».
Кроме того, в Киевской области поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы, фиксируется повторная детонация. Поврежден склад горюче-смазочных материалов «Нефтеэкспериментального КП», откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий.
Минобороны утром сообщило, что ночью был нанесен массированый ответный удар «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру» на российской территории. Целями стали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса, а также военные аэродромы Украины.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».